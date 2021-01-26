"Страна" выяснила подробности зверского избиения в центре Парижа 15-летнего Юры Симканыча, уроженца Украины, а нынче гражданина Франции.

На подростка еще 15 января вечером неподалеку от Эйфелевой башни напала группа из десяти парней чуть старше его, вооружённых арматурой, битами, ножами, и жестоко закопали его до полусмерти, проломив череп, сломав ребра, пальцы и руку.

Юра после шестичасовой операции неделю был в коме и сейчас борется за жизнь.

"Прыгали ногами по голове"

Обидчиков пока не нашли, хоть дело получило большой резонанс. Во Франции министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал атаку на на украинца "грязным актом", лидер ультраправых, оппозиционер Марин Ле Пен, которая выступает против наплыва мигрантов, написала: "Стоит ли нам привыкать к этим варварским линчеваниям? Сегодня Юрий, завтра кто? Правительство больше не может закрывать глаза на это повседневное ультранасилие и только реагировать на него оправданиями".

Юру поддержали французские знаменитости - футболист Антуан Гризманн и актер Омар Си. Президент Зеленский написал эмоциональный пост в Facebook, в котором призвал как можно скорее провести расследование и найти нападавших.

На камерах видеонаблюдения не видно их лиц - место нападения было плохо освещено, а лица мучителей подростка скрыты капюшонами и масками.

Кадр из записей камеры видеонаблюдения, где видно, как группа подростков избивает Юру

Как выяснила "Страна", Юрий Симканыч в тот день около шести вечера возвращался домой из колледжа Гийома Аполлинера, в котором учится на третьем курсе.

"Юра шел с четырьмя товарищами, когда на них напала группа подростков. Его друзья успели убежать, а Юра споткнулся и упал - на него накинулись и начали с остервенением копать, резать ножами. То, как они жестоко над ним издевались, не укладывается в голове. Юру били по голове железными палками, молотком, прыгали на него и его голову ногами, ломали кости, пальцы, ребра, вскрыли череп. Это все видно из записей камеры видеонаблюдения. Даже звери не делают такое. То, в каком состоянии его нашли прохожие, похоже на кадры из фильма ужасов, на Юре живого места не было. Он был еще в сознании, и в скорой по дороге в больницу сказал маме: "Я не хочу умирать, отомстите за меня". Он был в коме больше недели, через неделю после нападения у него был день рождения", - рассказала "Стране" тетя парня Леся Демчик.

На Юре после садистского избиения живого места нет. Фото: соцсети

Приехали в Париж из Ужгорода 12 лет назад

Мама Наталья Крученик-Фархат привезла Юру во Францию, когда ему было два года, они из Закарпатской области, в семье есть еще двое младших дочек. Наталья - преподаватель французского языка, раньше работала в университете в Ужгороде, а в Париже основала фирму по трудоустройству украинцев во Франции, а также поиску квартир, услугам переводчиков, перевозкам, оформлению документов. В декабре минувшего года вышла замуж за уроженца одной из арабских стран.

У Юры есть еще двое младших сестер, а мама Наталия недавно вышла замуж. Фото: соцсети

"Юра мечтает стать футболистом и давно занимается футболом, у него много друзей", - говорит родственница подростка.

Семья Юры ищет свидетелей его избиения. А во Франции обсуждают несколько версий нападения. По одной из них, Юра мог стать случайной жертвой разборок местных банд малолеток, по другой - сам мог быть причастен к враждующей группе.

"Есть информация, что группа молодых людей, предположительно из Ванвс (предместье возле 15 округа Парижа, где все произошло), приехала на разборки с подростками из 15 округа. Несколько свидетелей сообщили, что слышали, как нападавшие кричали: "Это мы, Ванвс". Есть мнение, что это история о конкурирующих бандах из соседних районов. Как там оказался Юрий, случайная ли он жертва или имеет отношение к враждующей группировке, на которую напали парни из Ванвс, выясняет полиция. По одной из версий, это была банда темнокожих мигрантов, по другой - группа выходцев из Молдавии и Румынии, которые там сбиваются в банды. Есть информация, что они пытаются контролировать территорию в тех местах и "наказывают" тех ребят, которые "посмели" туда зайти". По другой информации, подростки из Ванвс приехали отомстить за товарища, которого накануне избили возле порогового центра "Богренель" в 15 округе", - рассказала "Стране" журналистка Кэролайн Пике.

Плюют на головы прохожих и устраивают разборки

15 округ Парижа, в котором избили украинца, считается мирным и безопасным.

"Место возле торгового центра "Богренель", где избили Юру, можно сказать, безлюдное, потому что это как бы на крыше￼. Как плато на возвышенности, между небоскрёбами. То есть там нет тротуаров и люди там не ходят. По выходным на лавочках можно увидеть семейные пары с детьми. А так – людей там почти нет.￼ Практически всякий раз, когда приходил туда, то на входе встречал пять-шесть наглого вида чернокожих юнцов￼. Года два назад видел, как они плевали сверху на голову прохожих. Пока поднялся наверх – они уже разбежались", - рассказал нам живущий в Париже Владимир Архипов.￼￼

Украинца избили возле торгового центра "Богренель" неподалеку от Эйфелевой башни

За последние месяцы, во время карантина, в Париже участились нападения, грабежи.

"Могут избить из-за телефона, золотых украшений. Также активизировались несовершеннолетние наркодиллеры. Сейчас в Париже смягчили ограничения, но остается комендантский час. Многие потеряли работу, уровень напряжённости в обществе очень высокий, обострились проблемы с криминалом, с иммигрантами", - говорит Пике.

В Париже чаще стали видеть группы молодых людей, похожих на тех, что избили Юру.

"Видела возле входа на вокзал банду подростков, одетых спортивно, "титушек" в чёрном, пару в кепках, в капюшонах, среди них африканцы. Они громко орали, потом один ударил другого, тоже темного парня. Когда один начал бить, все прибежали. Друзья парня, которого начали бить, быстро его схватили и побежали через дорогу на красный, среди машин. Неясно, были ли они знакомы, с одной банды или нет. Чтобы темные своих же били - странно это. По одежде и телосложению точно как те. Не думаю, что они такие глупые, ходить кучкой и в той же одежде, но тогда получается, что таких банд много, нападают в людных местах и никого не боятся. Я заявила об увиденном в полицию, от меня пытались отмахнуться, но все же приняли показания, которые, возможно, пригодятся в деле Юры", - рассказала живущая в Париже Маргарита Николаева.

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру, по делу Юрия Симканыча возбуждено расследование по обвинению в "покушении на убийство".

Русскоязычная община Парижа планирует выйти на митинг в субботу, 30 января, и пройти маршем от места нападения на Юру до здания администрации 15 округа с требованием поймать банду. В соцсетях появились посты с хэштэгом JesuisYuriy ("Я Юрий").