В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики. Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

"Цель Украины - в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии с ЕС. Это означает, что мы имеем отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал он.

Напомним, что еще в декабре 2019 году об этом же говорил тогдашний премьер Алексей Гончарук. По его словам тогда, необходимые документы уже подписаны, осталось "просто надо над этим работать".

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин до конца 2021 года продлил срок действия спецпошлин на товары из России.