В понедельник, 21 января, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновляет работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Украинская сторона будет присутствовать на сессии в полном составе и планирует оспорить полномочия российской делегации.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, они с коллегами уже прибыли в Страсбург в полном составе. Украина вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией планируют инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России.

Для обжалования нужно, чтобы как минимум 30 депутатов от пяти стран поднялись со своих мест в зале или сообщили об этом председательствующему в форме онлайн. Потом вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый ли регламентный комитет ПАСЕ.

Зимняя сессия ПАСЕ будет проходить в гибридном формате: члены делегации могут присутствовать лично или в режиме онлайн. Каждый прибывший должен будет сдать экспресс-тест на Covid-19.

Напомним, вопрос о лишении России права голоса в ПАСЕ планируют поднять из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

Также мы писали о том, что Мария Мезенцева стала новым главой украинской делегации в ПАСЕ в январе 2021 года.