В Раде планируют усилить ответственность за кнопкодавство. Фото: "Страна"

В рамках мер по борьбе с кнопкодавством в Верховной Раде планируют привязать карточки депутатов к конкретным местам размещения, а свободные слоты отключать. 

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат сообщил, что о предстоящих изменениях в понедельник, 25 января, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. 

В рамках борьбы с кнопокодавством предпримут такие меры:

  • все свободные слоты (обычно это галерка) будут отключены;
  • все карточки депутатов привяжут к конкретному месту размещения депутатов;
  • в зале установят дополнительные 4 камеры;
  • собственником видео из зала станет Рада, а не УГО;
  • есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель;
  • рассматривается вопрос, как с минимальными вложениями перейти на систему "Рада-4"

"Все фракции и группы поддержали", - сообщил Железняк.

Железняк - о борьбе с кнопкодавством. Скриншот телеграм-канала

Напомним, ранее Разумков анонсировал, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство.

Также мы сообщали о том, что Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.

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