В рамках мер по борьбе с кнопкодавством в Верховной Раде планируют привязать карточки депутатов к конкретным местам размещения, а свободные слоты отключать.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат сообщил, что о предстоящих изменениях в понедельник, 25 января, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

В рамках борьбы с кнопокодавством предпримут такие меры:

все свободные слоты (обычно это галерка) будут отключены;

все карточки депутатов привяжут к конкретному месту размещения депутатов;

в зале установят дополнительные 4 камеры;

собственником видео из зала станет Рада, а не УГО;

есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель;

рассматривается вопрос, как с минимальными вложениями перейти на систему "Рада-4"

"Все фракции и группы поддержали", - сообщил Железняк.

Напомним, ранее Разумков анонсировал, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство.

Также мы сообщали о том, что Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.