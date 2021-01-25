Борьба с кнопкодавством в Раде. Карточки депутатов привяжут к местам и установят дополнительные камеры
В рамках мер по борьбе с кнопкодавством в Верховной Раде планируют привязать карточки депутатов к конкретным местам размещения, а свободные слоты отключать.
Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Депутат сообщил, что о предстоящих изменениях в понедельник, 25 января, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
В рамках борьбы с кнопокодавством предпримут такие меры:
- все свободные слоты (обычно это галерка) будут отключены;
- все карточки депутатов привяжут к конкретному месту размещения депутатов;
- в зале установят дополнительные 4 камеры;
- собственником видео из зала станет Рада, а не УГО;
- есть предложение внести изменения в закон и отстранять кнопкодавов на несколько недель;
- рассматривается вопрос, как с минимальными вложениями перейти на систему "Рада-4"
"Все фракции и группы поддержали", - сообщил Железняк.
Напомним, ранее Разумков анонсировал, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство.
Также мы сообщали о том, что Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.