Украинскую юмористическую программу "Дизель-шоу", вслед за "Лигой Смеха", с февраля начнут показывать на российском телеканале "Че!", входящем в медиагруппу СТС.

Об этом передает ZN.

Россияне уже проанонсировали программу, назвав ее "международным комедийным хитом".

Премьера "Дизель шоу" запланирована российским телеканалом "Че!" на 8 февраля. При этом ООО "СТС Медиа" находится в числе российских СМИ, против которых в Украине действуют санкции.

В мае 2020 года санкционный список был утвержден СНБО и введен в действие указом президента Владимира Зеленского.

Согласно санкциям, любое сотрудничество с фигурантами списка (а это 235 юридических и 377 физических лиц) запрещается сроком на 1-3 года.

Показ российским телеканалом украинского шоу означает, что "Дизель-шоу" продали "СТС Медиа" права на трансляцию.

В самом "Дизель-шоу" ситуацию пока никак не комментируют.

Напомним, на трансляцию российской "Лиги смеха" подали заявки команды из Донецка, Крыма, Харькова и Одессы.