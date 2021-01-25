Около 20 китайских и четверо индийских военных пострадали в результате столкновений в приграничном районе Гималаев - Северный Сикким.

Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники.

"20 января 2021 года произошло небольшое столкновение в районе Нейку Ла в Северном Сиккиме, и оно было разрешено местными командирами в соответствии с установленными протоколами", - заявили в Генштабе армии Индии.

По данным портала Latesly, китайские военные попытались проникнуть на индийскую территорию, однако индийские военнослужащие их остановили.

Китайская газета Global Times назвала новость о 20 пострадавших военных из Китая дезинформацией. Индийская армия официально тоже не подтвердила информацию о пострадавших со своей стороны.

Напряженность в приграничных районах Китая и Индии возникла прошлой весной, когда стороны обвинили друг друга в нарушении границы. Затем Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы и провокациях, приведших к столкновениям.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры провели и министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар и договорились о нормализации ситуации на границе между двумя странами.

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