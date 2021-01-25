Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 43-й день рождения. В этот день глава государства опубликовал утреннее фото с тренировки и признался, что в душе чувствует себя на 30 лет. Гарант уже принял не одно поздравление с праздником.

В соцсетях его поздравляют не только сторонники из Офиса президента и партии "Слуга народа", но и известные политики, а также оппоненты и ненавистники.

Чего желают украинскому президенту в торжественный день - собрали все поздравления Зеленского в соцсетях.

Как Зеленского поздравляли его сторонники

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк увидел Зеленского "лидером, которого никогда не было в современной Украине и который не про свой карман и не про обман". Он пожелал президенту в день рождения удачи и отметил, что не сомневается, что у Зеленского все получится и мы, наконец, увидим успешную современную Украину.

Общая мысль, которую доносит Подоляк - президент малыми шагами движется к большим целям, хотя "старые политики" ему в этом пытаются помешать.

Офис президента также снял постановочный видеоролик, на котором украинцы из разных уголков страны поздравили Зеленского, назвав его День рождения "общим праздником для всех".

"Слуги народа" по случаю дня рождения Зеленского опубликовали поздравление на странице в Facebook, назвав президента - тем, кто строит "тысячи километров дорог и сотни мостов", а также "возвращает граждан из любого уголка мира".

"Владимир Зеленский доказал, что президент может объединять, а не поляризовать страну. Что можно не только обещать, а воплощать реформы. Строить тысячи километров дорог и сотни мостов. Установить самое длительное перемирие за годы войны и вернуть украинских граждан с любой точки мира. Что украинец и его благосостояние могут быть главной ценностью государства", - говорится в заметке на странице "Слуги народа".

В президентской партии считают, что "Владимир Зеленский остается лидером по уровню доверия среди всех политиков". "Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину", - добавили в "Слуге народа".

Замглавы провластной фракции Евгения Кравчук рассказала, что депутаты собираются подарить президенту символичный подарок, ведь президент сам просил, чтобы это не выглядело, как массовое дарение презентов. Тем более есть определенные ограничения, связанные с антикоррупционным законодательством.

Кравчук также рассказала о просьбе президента, который попросил всех желающих его поздравить перечислить деньги на счет коммунальной больницы в родном городе президента - Кривом Роге.

Еще политик заявила, что лучшим подарком Зеленскому будет, если депутаты единогласно будут голосовать за президентские инициативы в парламенте на этой неделе, а также за кадровые назначения, которые он поддерживает.

Студия "Квартал 95", которую ранее возглавлял Зеленский, тоже поздравила его с Днем рождения.

"С Днем рождения, Владимир Александрович! Желаем крепкого здоровья, выдержки и сил, и пусть все получится!", - написали "кварталовцы" в Instagram.

Оригинальные слова поздравления нашла и жена - Елена Зеленская.

"На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты - счастливый и улыбающийся. С днем ​​рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!", - подписала первая леди совместный снимок с супругом.

Председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий поздравил президента Украины Владимира Зеленского, процитировав сатирика Михаила Жванецкого.

"Одесская область уверена: у Вас хватит сил, решимости и неисчерпаемой энергии для осуществления всех замыслов и реализации самых амбициозных идей и планов. А одесситы всегда готовы поддержать! Как метко сказал классик Михаил Жванецкий: "мы - всегда неподалёку", - пожелал Зеленскому Гриневицкий.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который тоже отмечает сегодня день рождения, поблагодарил Зеленского за его пожелания и пожелал ему в День рождения здоровья и счастья.

"Поздравления" хейтеров

Под праздничным селфи Зеленского не все пользователи поздравили президента по-доброму. Часть юзеров выразила недовольство его работой.

"Тарифы снизь, именинник", "где реформы?", "Иди лучше государство строй… а не в зале сиди", "9,9 за куб", "Пусть Господь даст ума и ответственности перед народом Украины", - пишут под публикацией у президента в Instagram.

"Пожелаем вам, чтобы наша жизнь стала легче"

Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова в своем пожелании Зеленскому напомнила его же слова о том, что каждый украинец тоже является президентом. И некоторые из его обещаний, которые остаются так и не выполненными.

"Сегодня наш Президент Владимир, спортивный, подтянутый, успешный, улыбчивый и очень красивый, стартующий утро в спортзале, отмечает 43 день рождения.

В этот день примите наши искренние и добрые поздравления от всех нас, президентов.

Мы, президенты, желаем вам, чтобы под вашим чутким руководством наша президентская жизнь пусть даже пока и не дотянулась до вашей, но немного улучшилась.

Мы, президенты, в общем-то не претендуем на "кусочек от большого пирога", как один из ваших незадачливых соратников в Раде. Не стремимся ни в резиденции, ни на госдачи. Желаем, чтобы на 44 вашем году они все-таки достались детям. Нехорошо ведь детей обманывать – обещать и не подарить… Ну не вспомнили детки это вам в новогоднюю ночь – так просто потому, что не хотели портить праздничное настроение, и чтобы вы, человек ранимый и чувствительный, 500 гривен у них не отобрали…

Не претендуем даже на бонусы от многомиллиардного "Большого строительства косметического ремонта", позволяющие купить домик миллионов за десять. Чисто из практических соображений – площадь большая, налог высокий, убирать много, а новую швабру из-за локдауна я так и не купила…

Сегодня куплю, потом в кабак схожу, съем тортик, бахну шампанского за Ваше здоровье - стану чуточку добрее.

Пожелаем вам простого – чтобы наша жизнь стала легче и лучше.

Помните – "чтобы простой учитель жил как президент". А дальше помните? "А президент – как учитель".

Пожелаем вам почитать сегодня свою программу, и, собравшись с силами и духом, попытаться что-нибудь из нее выполнить. Не всё, не ждем уже, но хотя бы четвертинку. Так, чтоб было что в учебники истории потом написать.

И помните главное. Однажды исчезнет все. Все эти кабинеты, лизоблюды, пепельницы, переполненные айкосами, останется один учебник истории, основанный на наших гаденьких статейках.

Поэтому.

Пожелаем осмотреться вокруг себя и почистить окружающие вас "авгиевы конюшни". Те самые, которые ежедневно и еженощно работают над вашим "вторым сроком", но что-то нам, президентам, подсказывает, что он будет точно не президентским.

Пожелаем, чтобы вы все-таки стали приговором для тех, из-за кого мы, президенты, выбрали вас "главным президентом".

А после этого – признайтесь нам, президентам, что все что могли, вы уже выполнили, остальное – "тяжела оказалась шапка Мономаха", не по размеру пришлась.

И начинайте готовиться к уходу – спокойному и красивому, чтобы потом не "догоняли". Человек вы все-таки хороший. Оно Вам не нужно.

С Днём Рождения!", - написала Светлана Крюкова.

Украинский волонтер Михаил Макарук напомнил, как ровно полгода назад сегодняшний именинник Владимир Зеленский со всей полнотой власти взял "под личный и жесткий контроль" вопрос вакцинации против СОVID-19 в Украине и пообещал решить этот вопрос.

"И здесь у меня, как к его работодателю и налогоплательщика один вопрос. Где результаты?

Позволю себе процитировать слова, написанные на официальной странице Офиса Президента Украины

25 июля 2020:

"Президент Зеленский лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID, когда она будет изготовлена", - конец цитаты.

Позволю себе догадаться, но не было ли сказано, что мы будем первыми с конца", - предположил Макарук.

Эксперт Украинского института политологии Елена Броницкая пожелала Зеленскому "научиться работать".

"Также, хочется пожелать почти на второй год его президентства, наконец научиться работать и прислушиваться к своим гражданам, а не только к друзьям, которые в основном приносят ему большую кучу неприятностей, чем пользы. Безусловно, наконец-то встать с колен, стать настоящим хозяином и государственным деятелем, который самостоятельно принимает решения, а не с подачи Госдепа и МВФ, чтобы таким образом, окончательно не потерять вполне национальные интересы Украины и доверие граждан! Будем!", - написала Броницкая.

Журналист Вячеслав Чечило пишет, что "Зеленский перешел в категорию тех политиков, кого поздравляют с ДР только те, кому он платит".

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает, что конец локдауна приурочили к дню рождения Зеленского.

"Карантин начался после Рождества Христа и закончился в День рождения Зеленского.

Вы чувствуете этот ассоциативный ряд в стиле "Христос = Зеленский"?

Это как же холуи на Банковой глубоко засунули языки в одно место Голобородько, чтобы такое придумать для нашего скромняжки из тренажёрного зала?", - пишет Корнейчук.