Президент Украины Владимир Зеленский, которому сегодня, 25 января, исполнилось 43 года, начал свое утро с зарядки. Фото из спортзала глава государства опубликовал в Instagram.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - написал Владимир Зеленский в подписи к фото.

Снимок президент сделал сам: он запечатлел себя в зеркале на фоне спортивного инвентаря. Зеленский позирует в серых шортах и черной майке.

Напомним, "Страна" в день рождения президента Владимира Зеленского публиковала десять его фото от детского сада до трибуны Верховной Рады.

Также мы писали о том, что в день рождения президента Владимира Зеленского под окнами его Офиса готовят "Тарифный Майдан" с требованием снизить цену на газ.