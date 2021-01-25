В ночь на понедельник, 25 января, в Москве нашли мертвым известного стендап-комика Александра Шаляпина. У него были перерезаны вены.

Об этом со ссылкой на директора Шаляпина Марию Малякину сообщает Telegram-канал 360tv.

"По предварительным данным, 41-летний артист покончил с собой. Его тело обнаружила супруга в их квартире на Хорошевском шоссе", - сказано в сообщении.

Александр Шаляпин был одним из первых комиков в шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ, снимался в фильмах и сериалах. Он сыграл в "Женщинах против мужчин", "Свахе", "Глухаре-2" и других лентах.

Напомним, умер Александр Шевчук, стилист Пугачевой, Вайкуле, Долиной и Киркорова.

Также мы писали о том, что умер старший брат олигарха Рината Ахметова Игорь.