В Москве вскрыл вены известный комик, звезда сериалов "Глухарь-2" и "Свахи"
В ночь на понедельник, 25 января, в Москве нашли мертвым известного стендап-комика Александра Шаляпина. У него были перерезаны вены.
Об этом со ссылкой на директора Шаляпина Марию Малякину сообщает Telegram-канал 360tv.
"По предварительным данным, 41-летний артист покончил с собой. Его тело обнаружила супруга в их квартире на Хорошевском шоссе", - сказано в сообщении.
Александр Шаляпин был одним из первых комиков в шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ, снимался в фильмах и сериалах. Он сыграл в "Женщинах против мужчин", "Свахе", "Глухаре-2" и других лентах.
Напомним, умер Александр Шевчук, стилист Пугачевой, Вайкуле, Долиной и Киркорова.
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