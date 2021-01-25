В Украине, где сегодня, 25 января, закончился почти трехнедельный локдаун, значительно сократилось количество новых случаев Covid-19 - за сутки их выявлено всего 2 516.

Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус инфо".

Согласно статистике, за прошлые сутки коронавирусом заболели 95 детей и 87 медработников. Умерло 63 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой областях (160) и самом Киеве (146).

Данные по коронавирусу в регионах страны на 25 января

Киев - 146 случаев;

Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай;

Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ровенская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.

Ранее "Страна" рассказывала, что в феврале Украина подпишет контракт о поставках еще одной вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в первый день после локдауна Киев замер в пробках.