Киев ушел из лидеров по заболеваемости Covid-19. Статистика от МОЗ по регионам
В Украине, где сегодня, 25 января, закончился почти трехнедельный локдаун, значительно сократилось количество новых случаев Covid-19 - за сутки их выявлено всего 2 516.
Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус инфо".
Согласно статистике, за прошлые сутки коронавирусом заболели 95 детей и 87 медработников. Умерло 63 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой областях (160) и самом Киеве (146).
Данные по коронавирусу в регионах страны на 25 января
Киев - 146 случаев;
Винницкая область - 67 случаев;
Волынская область - 66 случаев;
Днепропетровская область - 136 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 122 случая;
Закарпатская область - 59 случаев;
Запорожская область - 241 случай;
Ивано-Франковская область - 238 случаев;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 41 случай;
Львовская область - 138 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 166 случаев;
Полтавская область - 84 случая;
Ровенская область - 49 случаев;
Сумская область - 101 случай;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 51 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 68 случаев;
Черновицкая область - 160 случаев;
Черниговская область - 42 случая.
Ранее "Страна" рассказывала, что в феврале Украина подпишет контракт о поставках еще одной вакцины от коронавируса.
Также мы писали, что в первый день после локдауна Киев замер в пробках.