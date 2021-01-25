В Париже, недалеко от Эйфелевой башни группа неизвестных, вооруженных арматурой и битами, избила 15-летнего подростка украинского происхождения. После полученных травм врачи ввели его в искусственную кому.

Инцидент произошел еще 15 января, однако широкую огласку случай получил спустя неделю. С начала об этом сообщил украинский посол, а сегодня на нападение официально отреагировал президент Владимир Зеленский.

При этом, судя по всему, этот парень - гражданин Франции. И неизвестно, есть ли у него паспорт Украины.

Собрали все, что известно о нападении у Эйфелевой башни, а также, в каком состоянии находится пострадавший парень.

Неизвестные с битами арматурой

О том, что неизвестные в Париже жестоко избили подростка из Украины сообщили представители украинской громады во Франции в соцсетях.

По их данным, нападение произошло 15 января, когда 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа. Недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle, десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Остальным удалось сбежать, а Юрия жестоко избили.

В сети появилось видео нападения с камер наблюдения.

Осторожно видео содержит сцены насилия.

Реанимация и кома

Французские врачи констатировали, что после нападения у подростка в нескольких местах был пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Его доставили в реанимацию, где ввели в искусственную кому.

Спустя неделю после нападения посол Украины во Франции Вадим Омельченко написал в Twitter, что есть обнадеживающие новости. Несмотря на то, что состояние пострадавшего тяжелое, наблюдается положительная динамика и врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации.

Мать пострадавшего Наталья Крученык-Фаргат в комментарии французской газете Le Figaro рассказала, как сына начали выводить из комы.

"Он медленно начинает просыпаться, я вижу, что он очень взволнован. Врачи говорят мне, что это нормально. Он до сих пор интубирован и еще не говорил" - сообщила она 24 января.

Что известно о парне

Юношу зовут, судя по всему, Юрий Симканыч. По крайней мере, такое имя указала его мать на реквизитах для помощи парню.

Судя по открытым данным, Юрий учится в Парижском университете и играет за вузовскую сборную. Этот вуз также известен как Сорбонна.

Как указано на сайте команды, Юрий - "центральный атакующий полузащитник, центральный опорный полузащитник, левый центральный полузащитник и правый центральный полузащитник. Правая нога".

Ему сейчас полных 15 лет, Юрий имеет французское гражданство, указано на сайте команды. Остается ли он гражданином Украины - неизвестно: МИД и Зеленский об этом ничего не сказали.

Реакция в Украине и Франции

В понедельник, 25 января, на инцидент отреагировал украинский президент. Он заявил, что Украина потребовала у Франции найти и наказать нападавших.

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, калечить.

Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме",- написал президент Украины на своей официальной странице в сети.

Посольство Украины во Франции уже заявило, что обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "атакой невероятной жестокости".

"Следствие должно пролить свет на факты и привлечь к ответственности виновных в совершении этого нечестивого деяния" - написал он в Twitter.

Украинского подростка поддержал нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

"Событие, которое нельзя терпеть. Силы тебе, Юрий, и хорошего восстановления", - написал в Twitter известный французский игрок.

Как оказалось, мальчик болеет за "Барселону".

Фото: Instagram

Войны подростков

Виновные еще не найдены, но в посольстве Украины заявили, что 14-летний Юрий стал жертвой конфликта между подростковыми группами.

"Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - заявил "Интерфаксу" спикер МИД Олег Николенко.

Родные пострадавшего ищут свидетелей инцидента. Его мать говорит, что жители района рассказывают, что туда часто приезжают очень агрессивные банды.

Семья Юрия ищет свидетелей нападения

Родные рассказывают, что врагов и конфликтов у Юры не было, но за пару дней до нападения ему кто-то позвонил ночью. Звонок длился несколько секунд. Родные спросили, кто звонит так поздно, но юноша ответил, что это мелочи.