В воскресенье, 24 января, в селе Бучак Черкасской области двое рыбаков и 10-летний ребенок провалились под лед и утонули.

Об этом свидетельствует информация на сайте ГСЧС Украины.

Трагедия произошла около 16:30 в селе Бучак Каневского района. Двое взрослых и 10-летний ребенок, рыбачили на расстоянии около 250 метров от берега реки Днепр. По информации свидетелей, они провалились под лед.

По предварительным данным, все трое утонули, их тела пока не нашли. По состоянию на 07:00 понедельника, 25 января, поисковые работы продолжались.

Напомним, во Львовской области двое рыбаков провалились под лед, спасти их не удалось.

Также мы писали о том, что под Житомиром утонул мужчина, который хотел помочь провалившемуся под лед товарищу.