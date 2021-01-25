Вчера российское телевидение сообщило, что в Россию из Украины вернулась оперная певица Мария Максакова. Она ехала на родину через Турцию. Самолет приземлился во Внуково 23 января.

Максакова - вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Дело об этом убийстве стало одним из самых громких в Украине. В Киеве говорили, что убийство Вороненкова заказала ФСБ. И Максакова первое время поддерживала эту версию.

Но потом певица резко поменяла показания и по сути развалила гипотезу Киева о "руке Кремля". А теперь и вовсе вернулась в Россию.

"Страна" вспомнила, как Мария попала в Украину и почему вернулась домой.

Кто такая Мария Максакова

Это известная в России оперная певица. Ее бабушка - тоже Мария Максакова - была солисткой Большого театра, народной артисткой СССР и лауреатом трех сталинских премий. Мать - актриса Людмила Максакова.

Выступать на сцене Мария начала в начале 2000-ных. Тогда же стала солисткой Большого театра. После этого семь лет солировала в Мариинском театре Петербурга. И гастролировала по многим оперным сценам Европы и мира.

В этот период она стала депутатом Госдумы от "Единой России", где пробыла с 2011 по 2016 годы. И отметилась голосованием за присоединение Крыма. Правда, потом, уже будучи в Украине, говорила, что ее в тот момент не было в стране, и кто-то голосовал за нее.

Во время своей депутатской каденции Мария положительно отзывалась о президенте России. "Владимир Путин - это не только лидер нашей партии - это общенациональный лидер и единственная фигура, консолидирующая наше общество", - говорила она.

Параллельно певица вела авторские программы по телевидению, преподавала в академии Гнесиных - откуда ее, впрочем, уволили за прогулы после отъезда в Украину. Также после эмиграции ее исключили из "Единой России" - формально за двойное гражданство (у Максаковой есть немецкий паспорт).

Не менее бурно протекала личная жизнь Марии Максаковой. Она жила в гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным и родила от него двух детей - Илью и Людмилу. Они живут с отцом.

Максакова и Тюрин. Фото "Коммерсанта"

В 2012 году Максакова недолгое время встречалась с ювелиром Джамилем Алиевым. А через три года впервые вышла замуж - за коллегу по Госдуме, депутата от КПРФ Дениса Вороненкова. От него она родила сына Ивана.

Денис Вороненков и Мария Максакова

На Вороненкова в 2014 году завели уголовное дело - за рейдерский захват здания в центре Москвы. Дело тормозилось только неприкосновенностью депутата, которая истекала в октябре 2016 года - с истечением каденции Госдумы.

Переизбраться Вороненков не сумел. Внутренние праймериз в "Единой России" проиграла и Максакова. И в октябре чета эмигрировала в Украину, где стали яро изобличать Путина и российскую власть.

Убийство Вороненкова в Киеве

В Украине бывшего депутата приняли тепло - в декабре он получил украинское гражданство. Несмотря на то, что голосовал по Крыму в 2014 году. Также паспорт Украины получила и его супруга - Мария Максакова.

У властей Украины был на Дениса Вороненкова свой политический расчет. Он согласился выступить как свидетель по делу об аннексии Крыма и госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Конечно, по факту ценность показаний Вороненкова равнялась нулю - его участие в этом процессе ограничивалось нажатием копки голосования. Однако в Украине это никого не смущало, и на основании слов бывшего депутата готовились провести громкие политические процессы.

Так, уже через месяц после получения украинского паспорта (в январе 2017 года) Вороненков дал показания против Януковича в Генпрокуратуре Украины. То же самое сделал еще один бывший российский депутат Илья Пономарев, который также перебрался в Киев.

А в конце марта бывшего депутата, который к тому времени находился под государственной охраной как особо ценный свидетель, расстреляли у столичной гостиницы "Премьер-Палас".

Украинские власти, даже не начав следствие, сразу обвинили в покушении власти Российской Федерации. Общая политическая рамка была такова: Вороненкова убили из опасений, что он даст разгромные показания на Януковича или российское руководство.

Правда, к этой версии сразу возникал вопрос: на момент убийства Денис находился в Украине почти полгода и уже давал показания в Генпрокуратуре. Что именно он такого показал за это время - так и осталось тайной.

По крайней мере, даже после убийства, с момента которого прошло уже почти пять лет, о сенсационных признаниях Вороненкова ничего не известно.

Генпрокуратура выступила с версией, что убийство Вороненкова организовал бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин. Через которого действовали российские спецслужбы. Тюрин якобы на почве ревности и в попытке выслужиться перед Кремлем. А ФСБ - чтобы убрать "свидетеля аннексии Крыма".

Против этой версии работал ряд фактов.

Первый - Тюрин совершенно точно уже был не в отношениях с Максаковой, начиная с 2012 года (она тогда сама рассказывала в прессе о своем романе с московским ювелиром). В 2015 году был брак с Вороненковым. Таким образом нельзя считать, что депутат "увел" Максакову от Тюрина.

То есть на момент убийства экс-депутата, Владимира Тюрина в жизни Марии Максаковой не было уже порядка пяти лет.

Второй - убийцей Вороненкова оказался бывший боец батальона "Донбасс" Павел Паршов. Еще один соучастник - Ярослав Левенец - тоже оказался националистом.

Физически - на уровне свидетелей или доказательств российский след в этой истории никак не подтверждался. Более того - позже стало известно, что Левенца накануне убийства "вели" украинские спецслужбы.

А позже и сама Мария Максакова разбила доводы украинского следствия.

Как Максакова показания меняла

Уже в 2017 году Максакова начала давать информацию, которая полностью противоречила версии Генпрокуратуры Украины. Она рассказала, что у Вороненкова был конфликт из-за размена квартир с россиянином Денисом Панаитовым - бывшим работником Следственного комитета РФ.

Экс-депутат пытался обменять свое жилье в центре Москвы на квартиру Панаитова в центре Киева. Но у них этот процесс не сложился - причем имел место конфликт из-за недвижимости. В этой запутанной истории "Страна" разбиралась в материале Загадочный парад смертей, квартирный спор ценой $2 млн и роль друга семьи. Новые детали в деле об убийстве Вороненкова.

При этом со ссылкой на Панаитова, который после убийства Вороненкова приезжал в Киев, Максакова говорила, что убийство ее мужа организовал Тюрин - чтобы выслужиться перед ФСБ.

То есть с одной стороны, она подтверждала версию Украины. С другой - раскрывала детали имущественного скандала, который разразился накануне гибели экс-депутата. И мог послужить причиной этой смерти.

В 2019 году Максакова резко меняет показания. И говорит, что Тюрин вообще не при чем, а убивал ее мужа Денис Панаитов. Это она заявила под присягой в Шевченковском райсуде, где начали слушать дело об убийстве Вороненкова.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ заявляет в качестве основной версии расстрела ее супруга "квартирный вопрос". Она утверждает, что в смерти Вороненкова был заинтересован его приятель из России Денис Панаитов, в квартире которого в центре Киева после побега в Украину и поселилась семейная чета.

Якобы Панаитов пообещал Вороненкову совершить сделку по обмену принадлежащей ему жилплощади в Киеве на апартаменты статусных беглецов из РФ в Москве, но "кинул" их.

Причем в таких преступных намерениях Панаитов-де мог действовать по договоренности с другим оппонентом Вороненкова - российским бизнесменом Виталием Качуром (именно на основании его показаний экс-депутата Госдумы и привлекали по делу о мошенничестве в России).

"В ходе определенных событий я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа... причастны Панаитов и Качур. Их действия – заранее спланированное мошенничество с целью завладения миллионами долларов денежных средств, а также мотив личной неприязни со стороны Качура, – заявила она под присягой. – Считаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Вороненкова никакого отношения. Мои показания в отношении него не были моими личными умозаключениями и, более того, я не утверждала, а в какой-то части соглашалась с домыслами следствия. К сожалению, могу сказать следующее, что настроил меня давать эти показания именно Панаитов", - рассказала Максакова в суде.

А уже в мае 2019 года - то есть после ухода из власти Порошенко - Максакова внезапно возникла в эфире российского канала НТВ и рассказала, что ее после убийства мужа "обрабатывали" украинские силовики и заставили дать показания о виновности Тюрина.

Уже тогда "Страна" выразила предположение, что Максакова готовит почву для возвращения в Россию. Что и произошло в итоге.

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