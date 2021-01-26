Во вторник, 26 января, наступит 14-й день растущей Луны в знаке Рак. День будет благоприятным для важных начинаний. Но итог сегодняшних лунных суток будет напрямую зависеть от того, как каждый представитель Зодиака сумеет победить свой страх, проработать болевые точки, все продумать и взвесить.

Овен (21.03 - 20.04)

Болевые точки Овнов спрятаны глубже, чем способны понимать окружающие, поэтому все попытки их отыскать обычно терпят неудачу. Этот знак Зодиака - сталь и кремень, внешне не реагирующий на обиды с оскорблениями. Впрочем, он в конце концов взрывается, если что-то сделать ему назло.

Телец (21.04 - 20.05)

Если Тельца не замечать в упор и игнорировать по-настоящему, то он не просто обидится, он озлобится и будет мстить так, что мало не покажется. Если кто-то посмеет сравнять Тельца с толпой, то рискует попасть в "черный список", поскольку этот знак Зодиака хочет быть заметным. Телец захочет самоутвердиться за счет противника и будет высмеивать его качества.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут любого ввести в заблуждение, но не терпят жалости и упреков в свой адрес. Им претит, когда окружающие считают их наивными, ведь на самом деле представители этого Знака - мастера лукавства и выдумки, которые привыкли получать восторженные отзывы на свой счет. И совсем не терпят, когда другие обличают их в пороках и недостатках.

Рак (22.06 - 22.07)

Рака легко можно обидеть неосторожным словом или даже взглядом. Этим уязвимым по натуре представителям знака Зодиака сегодня нужно почистить свой список "грубиянов и обидчиков". Уже к обеду вы будете способны демонстрировать им свое невозмутимое лицо и улыбаться даже тому, кто будет готов наговорить вам кучу гадостей.

Лев (23.07 - 23.08)

Больная точка Львов - все, что недостойно их "королевского титула". Допустим, если вместо роз вы преподнесете даме этого знака полевые ромашки, а вместо любимого десерта - просроченную коробку конфет, она просто вычеркнет вас из своей жизни. То же касается и мужчин-Львов, которые не терпят оскорблений при большой аудитории и никогда этого не прощают.

Дева (24.08 - 23.09)

Самолюбие - это больная точка Дев. Представители знака не прощают тем, кто бьет по их завышенным амбициям. В адрес обидчика тут же могут посыпаться обидные слова. А если сделать то, что запланировала Дева раньше и качественнее, она расстроится всерьез и надолго. Может подкараулить вас в темном переулке и сделать подножку.

Весы (24.09 - 23.10)

Обижать Весов - себе дороже. Представители этого знака словно находятся в бронежилете, защищающим их от колких оскорблений. Это доверчивые и жизнерадостные люди, которые могут во всем видеть красоту. Они в последнюю очередь будут выискивать в людях болевые точки, чтобы ними воспользоваться. Единственное, чего Весы не терпят - это форменное хамство.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Разгадать натуру Скорпиона никому не под силу, хоть окружающие давно мечтают найти ту самую болевую точку, чтобы их обидеть. На самом деле, все на поверхности и этот знак Зодиака способно привести в бешенство смелое и уверенное "нет" на их просьбу. Отказ доводит их до сумасшествия и искр в глазах. А далее - программа холодной мести, от которой никому еще не удалось убежать.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Всем, кто хоть раз общался со Стрельцом, известны его фирменные сарказм и ирония. Если ударить по ним сильнее, представители знака будут по-настоящему изнывать от обиды. Чем серьезнее вы воспринимаете его бесшабашность и глупое поведение, тем болезненнее для него. Признать "прелестную глупость" Стрельца на людях им обиднее всего, ведь они думают, что со стороны выглядят рассудительно.

Козерог (22.12 - 20.01)

С первого взгляда может показаться, что болевых точек у Козерогов нет, а их нервная система соткана из железобетона. Попробуйте обмануть мужчину-Козерога, и поймете, что сделали это напрасно. Также невозможно представить, чтобы кто-то бросил женщину-Козерога. Это верх коварства, на которое способны только представители данного знака и никто больше.

Водолей (21.01 - 20.02)

Чтобы задеть за живое Водолея, нужно реально постараться. Во-первых, его не за что обижать, потому что это самый приятный в мире собеседник. Во-вторых, с ним всегда интересно и весело. Ну, а если все-таки хотите испытать яркие эмоции, прямо в глаза выскажете все, что о нем думаете. Желательно в грубой форме и с преувеличением. Обида будет кровной, даже не сомневайтесь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Если бы у Рыб не было болевой кнопки, они бы давно руководили не только землянами, но и всеми пришельцами в космосе. Итак, задеть до глубины души представителей этого знака может чрезмерная опека и защита. Да-да, не удивляйтесь. Это самостоятельные и независимые представители Зодиака, на плечи которых с возрастом ложится все больше ответственности. Тем не менее, только Рыбы знают, как сделать свою жизнь счастливой, поэтому даже не пытайтесь им что-то советовать.