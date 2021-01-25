Украинское предприятие завод "Маяк" представило мультикалиберную платформу "КалашНаш", целью которой является переход автоматов "Калашникова" на использование иностранных патронов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба завода.

"В мультикалиберной платформе "КалашНаш" калибр формируется сменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. Прочие детали мультикалиберной платформы подходят к любому из пяти калибров", - сказано в сообщении.

Платформа рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр осуществляется в течение двух минут, в любых условиях, путем замены ствола, затвора и магазина. Кроме того, расширены классические функции платформы АК - реализован режим для ведения точной стрельбы.

Сообщается, что МП "КалашНаш" скоро появится и на рынке охотничьего и спортивного оружия в своей гражданской версии.

Напомним, мы писали о том, как киевский завод "Маяк" показал военным опытный образец нового РПГ.

Также "Страна" сообщала, что суд запретил продавать имущество киевского военного завода "Маяк".