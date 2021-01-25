Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию со случаем жестокого нападения в Париже на украинского подростка. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, калечить.

Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме",- написал президент Украины на своей официальной странице в сети.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилось видео жестокого избиения украинского студента у Эйфелевой башни в Париже.

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