В понедельник, 25 января, российский телеканал "СТС" запускает кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу "Лига смеха", о покупке франшизы которого у студии "Квартал 95" стало известно в начале 2021 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте канала.

Кастинг-фестиваль продлится до 27 января. Он будет проходить в Москве, на улице Шереметьевской,2, в ММЦ "Планета КВН".

Отметим, юмористическое шоу "Лига Смеха" было создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95", основателем и художественным руководителем которой был Владимир Зеленский. Он же вел шоу с 2015 по 2019 годы. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН.

"Студия "Квартал 95" не подтвердила и не опровергла продажу франшизы, а представитель российской стороны покупку "Лиги смеха" подтвердил.

Напомним, что команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

Также мы писали о том, что на российскую "Лигу смеха" заявки подавали команды из Донецка, Крыма, Харькова и Одессы.