По состоянию на утро понедельника, 25 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 516 человек.

Напомним, что вчера, 24 января, в стране было выявлено 3 915 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения сократилось еще на 1 399 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 194 328 человек. Выздоровели за последние сутки 5 783 пациента (всего с начала пандемии - 953 297 - Ред.).

Госпитализированы за сутки 1 166 человек. Среди новых зараженных 95 детей и 87 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (146 человек), Запорожской области (241), Ивано-Франковской области (238), Черновецкой области (160) и Одесской области (166).

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше насчитали 283 побочных эффекта после прививок от коронавируса.

Также мы рассказывали, что глава МОЗ Степанов считает, что локдаун помог спасти от коронавируса большое количество людей.