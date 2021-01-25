В NASA приняли решение отказаться от перспективного сотрудничества с Россией касательно будущего освоения Луны. Так, российских инженеров, астрономов и конструкторов вывели из состава рабочей группы, обсуждающей возможность создания орбитальной станции Gateway (Шлюз - Ред.).

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Российских специалистов исключили из группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о неготовности в текущей роли участвовать в проекте.

Напомним, что еще в 2017 Роскосмос и NASA заключили соглашение о совместном создании станции, однако позднее Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса - Ред.) заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX установила новый мировой рекорд. Ракета вывела на орбиту сразу 143 спутника.

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