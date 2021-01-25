В NASA уже нашли молекулы воды на видимой стороне Луны, фото: nasa.gov

В NASA приняли решение отказаться от перспективного сотрудничества с Россией касательно будущего освоения Луны. Так, российских инженеров, астрономов и конструкторов вывели из состава рабочей группы, обсуждающей возможность создания орбитальной станции Gateway (Шлюз - Ред.).

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Российских специалистов исключили из группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о неготовности в текущей роли участвовать в проекте.

Напомним, что еще в 2017 Роскосмос и NASA заключили соглашение о совместном создании станции, однако позднее Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса - Ред.) заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.

Россию исключили из группы по создание лунной станции

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX установила новый мировой рекорд. Ракета вывела на орбиту сразу 143 спутника.

Так же мы рассказывали, что Украина подписала с NASA договоренности об освоении Луны и Марса.

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