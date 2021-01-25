Воскресенье, 24 января, выдалось крайне беспокойным для горных спасателей. На Закарпатье из-за плохой погоды пришлось объявлять срочные поиски двух любителей скоростного спуска на сноуборде.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"24 января, почти одновременно, горным спасателям Раховщины поступило два сообщения о том, что в районе долины Драгобрат нуждаются в помощи туристы. Первый вызов бойцы ГСЧС получили около 14:00 от товарищей заблудившегося в горах киевлянина.

Туристы, его друзья, сообщили, что поднявшись на подъемнике на гору Стиг, решили вчетвером покататься на сноубордах вне специально подготовленных горнолыжных трасса. Но когда после спуска недосчитались товарища - забили тревогу и решили известить спасателей.

А почти в 20 километрах от места первой поисковой операции, горные спасатели искали жителя Днепра. Сначала о факте его исчезновения сообщили друзья, а спустя некоторое время на связь вышел сам турист. Он сообщил, что сделав несколько спусков на сноуборде со склонов горы Жандарм, хотел уже возвращаться, однако из-за ветра и туман свернул не в ту сторону и слетел в ущелье", - рассказали в ГСЧС.

Обоих туристов, попавших в беду, спасатели проводили до их баз, где они временно остановились.

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