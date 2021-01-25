В то время, как Сенат США планирует начать процедурное рассмотрение вопроса об импичменте Трампа, из его окружения поступила информация, что 45-й президент США пока отложил в долгий ящик планы по созданию новой политической партии, которую якобы планировалось назвать Патриотическая партия.

Об этом рассказал Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, как передает CNN.

"Дональд Трамп в настоящее время не рассматривает возможность создания третьей политической силы в США, однако все может измениться. Трамп ясно дал понять, что его цель - вернуть Палату представителей и Сенат в 2022 году под контроль республиканцев. Нет ничего такого, что активно планируется в отношении других проектов", - заявил Миллер.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп впервые поговорил с журналистами после ухода с поста президента.