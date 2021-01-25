В минувшую субботу, 23 января, в аэропорту "Борисполь" на пограничном контроле была выявлена попытка контрабанды крупной партии (около 200 кило - Ред.) брендовых вещей от люксовых производителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования. Скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит", - рассказали в пресс-службе.

Тщательно упакованные куртки, брюки, сумки, постельное белье и множество других вещей - под марками таких брендов как Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, изъяты в установленном порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Борисполе контрабандист пытался вывезти живых соколов.

Так же мы рассказывали, что израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину.