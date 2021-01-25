Сегодня, 25 января Сенат США получит документы из Палаты представителей и должен приступить к процедурному рассмотрению вопроса об импичменте для Дональда Трампа.

Однако ряд видных сенаторов республиканцев выступили с предупреждениями, что такой шаг может иметь далеко идущие последствия и призвали отказаться от импичмента.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox News.

Так, например, сенатор Марко Рубио заявил, что предстоящий сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Ну, во-первых, я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", - сказал законодатель.

Рубио отметил: "Я думаю, что президент несет ответственность за то, что произошло. Это, безусловно, было предсказуемым следствием всего, что было ранее. Но я утверждаю, что у нас есть действительно важные вещи, над которыми нужно работать. Мы вернемся к тому, что пережили за последние пять лет, и этим судом снова разожжем пламя, что будет плохо для страны", - добавил сенатор.

Он назвал "высокомерным" предложение демократов добиваться, чтобы Сенат США запретил Трампу снова баллотироваться на пост президента.

"Я думаю, что это высокомерное заявление. Это решают избиратели. Кто мы такие, чтобы говорить избирателям, за кого они могут голосовать в будущем?" - сказал он.

В свою очередь сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит, будто Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраивается в очередь (в поддержку этого аргумента - Ред.)".

"Я думаю, что многие американцы сочтут странным, что Сенат тратит свое время на то, чтобы осудить и отстранить от должности человека, который покинул свой пост неделю назад", - добавил Коттон.

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