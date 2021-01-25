Телеграмм-канал, который, как считается, принадлежит экс-первому заместителю главы СБУ Нескоромному опубликовал полный пакет документов по избранию меры пресечения сотруднику "Альфы" Юрию Расюку, который подозревается в подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

При этом, как уже заявили в офисе президента, фигурантом этого дела является и сам Нескоромный, который находится в давней вражде с Наумовым.

Нескоромный же говорит, что это провокация, организованная окружением главы СБУ Баканова.

В числе документов, который он опубликовал, есть как уже обнародованная фабула дела (о ней "Страна" уже рассказывала), так и новые документы.

Из них в частности вытекает, что Юрия Расюка познакомил с предполагаемым киллером "Олегом" (он должен был, по версии следствия исполнить заказ по убийству Наумова) некто Юрий Свиридов. Человек с весьма интересной биографией.

Сотрудник СБУ Евгений Рыбинский указывает в рапорте что об обстоятельствах заказа Наумова Расюком может быть осведомлен Юрий Свиридов.

Рапорт датирован 22 января 2021 года. По данным наших источников в правоохранительных органах, когда нужно легализовать какого-то "своего" свидетеля пишется инициативный рапорт и тогда появляется железное основание для его допроса.

Согласно тексту поданного в минувшую субботу в Шевченковский суд ходатайства об избрании меры пресечения полковнику СБУ Юрию Расюку, Свиридов фигурирует в деле как свидетель и на его показания от 22 января этого года ссылается следствие в обосновании ареста для Расюка.

Согласно протокола допроса Свиридова, он рассказывает что знает Расюка через общих знакомых. И именно он познакомил его и Олега Поскотина (вероятно тот самый киллер по имени "Олег") в 2016 году потому что Расюку нужно было где-то заночевать во время командировки на Донбасс.

В допросе Свиридов называет Олега Поскотина своим знакомым и вообще говорит будто не знал чем тот занимается, а 22 января попросту должен был встретится на Болсуновской с Расюком, обсудить кое-какие дела. И как раз якобы случайно с ним рядом оказался Олег Поскотин, которому Расюк якобы задолжал деньги. При встрече с Расюком, согласно протокола допроса Свиридова, тот передал какие-то доллары Поскотину и сразу же к ним подошли люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ и Расюк был задержан.

То есть если проанализировать протокол допроса Свиридова, складывается стойкое впечатление, что именно он выманил Расюка на встречу с Поскотиным после которой тот был задержан. Тем более, что Свиридов проживает как раз около того места, где задержание и состоялось.

При этом сам свидетель Свиридов, хоть личность и не публичная, но 16 октября прошлого года засветился в еще одной резонансной истории с потасовкой на улице Тютюнника, в которой участвовал ветеран-атошник Иван Деев и его супруга Людмила.

Атошник Деев утверждал, что в тот день приехал на "Новую почту" забрать инвалидную коляску для волонтерских целей. В это время он пересекся со Свиридовым, остановившемся на той же улице так как привез на маникюр свою гражданскую жену на "BMW X7".

Возник конфликт из-за того, что участники не поделили дорогу и потасовка с участием Свиридова, супругов Деевых и еще одного человека. Позже Деев и его супруга обратились с заявлениями в полицию, заявив, что Свиридов и его спутник их избили.

В то же время Свиридов по информации его гражданской жены Ирины Корниенко, которую она озвучивала в СМИ, также написал заявление на Деева и считает себя потерпевшей стороной.

В результате полиция сейчас расследует два уголовных производства по заявлениям обоих сторон, но подозрения ни Свиридову, ни Дееву по информации Нацполиции еще не вручали.

Наши источники в правоохранительных органах допускают, что Свиридов - не чужой человек для СБУ и его сотрудничество и свидетельские показания могли появится в деле по подозрению Расюка не случайно. А возможно в обмен на лояльность в другом деле, которое с прошлого года расследует полиция по избиению атошника Деева.