В Нидерландах вспыхнули протесты против карантина. Полиция применила водометы. Фото и видео
В центре Амстердама и Эйндховена прошли массовые акции протеста против мер правительства в борьбе с коронавирусом. Полиция применила спецсредства.
Об этом сообщает издание "NOS".
Полиция применила водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ.
В свою очередь протестующие забросали силовиков фейерверками. В Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути полиции из велосипедов.
Разгон демонстрантов вызвал массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, у местного вокзала было приостановлено дорожное движение.
В Амстердаме, по информации полиции, митинговать вышли около 1,5 тыс. человек, из них были арестованы более ста.
Напомним,вчера в России прошли акции протеста за Навального. Массовые драки и задержания.
Также сообщалось, что в Вене тысячи австрийцев протестовали против локдауна.