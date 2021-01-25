В центре Амстердама и Эйндховена прошли массовые акции протеста против мер правительства в борьбе с коронавирусом. Полиция применила спецсредства.

Об этом сообщает издание "NOS".

Полиция применила водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ.

В свою очередь протестующие забросали силовиков фейерверками. В Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути полиции из велосипедов.

Разгон демонстрантов вызвал массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, у местного вокзала было приостановлено дорожное движение.

В Амстердаме, по информации полиции, митинговать вышли около 1,5 тыс. человек, из них были арестованы более ста.

Напомним,вчера в России прошли акции протеста за Навального. Массовые драки и задержания.

Также сообщалось, что в Вене тысячи австрийцев протестовали против локдауна.