В феврале Украина может получить еще одну вакцину от коронавирусной инфекции. Скоро будет подписан еще один контракт.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером, 24 января.

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов.

По его словам, Украина рассчитывает на 700 тыс. доз Sinovac и еще 210 тыс. доз Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, когда примет решение по списку стран для ранних поставок вакцин COVAX от коронавируса.

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