В понедельник, 25 января, Палата представителей передаст Сенату США материалы по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу и приступит к их рассмотрению.

Об этом пишет "Интерфакс".

Согласно закону, после получения статей обвинения Сента должен будет незамедлительно начать процесс по импичменту. Впервые речь пойдет о президенте, который уже покинул пост.

Конгрессмены от обеих партий в последние дни обсуждали то, как организовать рассмотрение вопроса импичмента. Также им предстоит решить, сколько времени займет этот процесс.

Отмети, что для самого Трампа это уже второй процесс по импичменту. Первый начался в сентябре 2019 года. Поводом стал разговор бывшего президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. Демократы посчитали, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь уговорить Зеленского помочь в борьбе с политическим оппонентом. В Палате представителей тогда признали Трампа виновным и объявили ему импичмент. Однако в сенате рассмотрели дело и сняли с Трампа обвинение.

Второй раз Палата представителей объявила импичмент экс-президенту 13 января 2021 года. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, и в результате беспорядков погибли минимум пять человек. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что словам Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.

Хотя Трамп уже не президент США, импичмент для него имеет не только символическое значение. После обвинительного вердикта может последовать голосование по запрету ему баллотироваться снова. У бывшего президента еще могут быть политические амбиции, ведь, покидая Белый дом, он обещал вернуться "в том или ином виде".