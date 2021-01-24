В связи с завершением "январского локдауна" в Украине, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией Covid-19 и разгрузить медицинскую систему.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, Степанов отдельно поблагодарил предпринимателей, "которые избрали путь честного исполнения противоэпидемических рекомендаций и карантинных требований и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения".

Он добавил, что совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.

"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - говорит глава МОЗ.

Отметим, что с полуночи 25 января в Украине прекратится действие усиленного карантина. Максим Степанов напомнил, что страна вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.





Ранее "Страна" сообщала, что глава МОЗ Степанов считает, что не будет нового локдауна в Украине весной. По его словам, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

Также напомним, что Степанов считает, что оценивать эффективность локдауна в Украине пока рано. Если в общем оценивать меры министерства по борьбе с коронавирусной болезнью, в частности, карантин выходного дня, то эпидемиологическая ситуация в стране улучшается.