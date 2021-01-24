В воскресенье, 24 января, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о стратегии правительства насчет введения "январского локдауна" именно в назначенные даты.

В частности, он отметил какие показатели влияют на введение в стране адаптивного карантина, пока Украина готовится к получению вакцин от коронавируса в рамках инициативы ВОЗ COVAX.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, правительство выбирало даты проведения локдауна с наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего.

"Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - говорит Степанов.

По его словам, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

Также глава Минздрава рассказал, что в течении 7-10 днем после завершения локдауна правительство посмотрит на изменения ситуации по регионам страны и уже тогда "перейдем к адаптивному карантину".





Ранее "Страна" сообщала, что в Украине 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

Также напомним, что глава МОЗ Степанов считает, что локдаун помог спасти от коронавируса большое количество людей. По его словам, если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрении составлял примерно 29 тыс., то сейчас цифра составляет 18 651.