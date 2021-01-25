В субботу в украинском приложении для фитнеса IntensFit возникли технические неполадки, в которых руководство сервиса обвинило массовые протесты сторонников Алексея Навального в России.

Об этом заявил операционный директор IntensFit Игорь Шведин в Facebook.

"Из-за ареста Навального возникли проблемы с нашим приложением для фитнеса. Вчера приблизительно в 10 часов утра резко увеличилось количество обращений на нашу поддержку с жалобами на работу приложения", - написал он.

По словам Шведина, позже выяснилось, что проблема возникла у пользователей, которые пользовались услугами интернета от компании Киевстар.

"Позже мы обратили внимание, что 95% клиентов у которых возникала проблема работали с аккаунтом в котором телефонный номер был с префиксами Киевстара. Мы проверили остальные 5% и оказалось, что у них вайфай с домашним интернетом от Киевстар.

Мы начали изучать этот вопрос детально и нашли источники, которые предполагают, что Киевстар использует маршруты билайна/вымпелкома( так исторически сложилось), и что гоняют трафик через нашего недружелюбного соседа. А у соседей митинги и Роскомнадзор традиционно ставит фильтры трафика под своим колпаком, чтобы затруднить координацию участников через неподконтрольные мессенджеры. Наш облачный сервис в Azure попал под раздачу", - сообщил директор.

По его словам, эта гипотеза подтвердилась, когда пользователей попросили зайти в приложение через VPN или по Wi-Fi других провайдеров. Тогда проблема исчезла.

"Поэтому больше не спрашивайте "причём здесь Навальный". За 6 лет войны мы до сих пор зависим от россии в стратегическом направлении телекоммуникаций", - написал Шведин.

Он добавил, что вечером в воскресенье проблема самоустранилась, а общее время неработоспособности составило 36 часов.

Напомним, вчера в Москве и других городах России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.