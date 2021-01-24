В воскресенье, 24 января, в Швеции, где возможно введение жесткого карантина, правительство объявило о запрете въезда с территории соседней Норвегии, для уменьшения риска распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

В частности, данный запрет на въезд будет действовать с полуночи понедельника до 14 февраля.

По словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамбера, он может быть продлен в случае такой необходимости.

"Исключения касаются тех, кто работает в Швеции или имеет неотложные семейные нужды, а также международных грузовых перевозок", - добавили в материале.

К тому же, до 14 февраля запрещен въезд в Швецию из Великобритании и Дании.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль запретил все пассажирские авиаперевозки из-за новых штаммов коронавируса. Кабинет министров сегодня одобрил остановку входящих и исходящих рейсов с 00:00 понедельника и до 31 января.

Также напомним, что в США запретят въезд в страну без отрицательного теста на коронавирус. Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января.