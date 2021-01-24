Оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова, которая в 2016 году уехала в Украину, тайно вернулась в РФ. Ее самолет приземлился в аэропорту "Внуково", из которого она вышла с большими очками на носу и в маске.

Об этом сообщает НТВ.

Уже вернувшись она заявила, что все близкие отговаривали ее от эмиграции в соседнюю страну в 2016-м году. Тем не менее, она все равно решила уехать в Украину с мужем - экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого позже застрелили в Киеве.

Теперь Максакова утверждает, что полна решимости начать новую жизнь.

Как передает сайт НТВ, оперная певица провернула настоящую спецоперацию, чтобы тайно прилететь в Россию.

"Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала... Потом перезванивала и опять это слово: "Маша, опомнись!", — рассказала певица.

На днях она вылетела из Киева в Стамбул. Там Максакова села в самолет на Москву. 23 января борт приземлился во "Внуково".

Ранее Максакова призналась, что больше не имеет предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории. Артистка призналась журналистам, что улучшающиеся российско-украинские отношения вселяют в нее оптимизм. В итоге она призналась в желании снова выступать в России.

"Я свои старые интервью смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому", — добавила певица.

Напомним, что во время своего пребывания в Украине Максакова жестко критиковала власти России и также заявляла, что они причастны к убийству ее мужа.

Но позже она поменяла свою точку зрения. И сказала, что не считает причастным к убийству Вороненкова ее бывшего мужа Тюрина (по версии украинских следственных органов именно он якобы по заданию ФСБ организовал убийство экс-депутата Госдумы).

После чего Печерский суд снял подозрения с бывшего мужа Максаковой в заказе убийства Вороненкова.

Максакова же начала делать упор на том, что мотивом убийства может быть спор за квартиру в Москве. В мае 2019 года "Страна" подробно рассказывали об этой истории, уже тогда предположив, что Максакова может вернуться в Россию.

Как собственно сейчас и произошло.