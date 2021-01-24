В Израиле, где обнаружили новый штамм коронавируса, начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В данный момент ученики старших классов не учатся из-за действующего в стране локдауна.

В частности, вакцинация подростков в возрасте от 16 до 18 лет началась в Израиле в субботу. Для получения дозы вакцины несовершеннолетним пациентам требуется согласие родителей.

Ее целью является обеспечение их возврата в школу, чтобы вовремя начать сдавать выпускные экзамены, необходимые для дальнейшей вступительной кампании в вузы.

Отметим, что в начале января в страну прибыла новая партия препарата разработки Pfizer.

Напомним, что по состоянию на 15 января в Израиле от Covid было привито 25% населения страны. В частности, первую дозу вакцины от COVID получили почти 2 миллиона человек. Кроме этого, уже почти 170 тысяч человек получили полный курс вакцины из двух доз.

Также "Страна" сообщала, что Израиль запретил все пассажирские авиаперевозки, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.