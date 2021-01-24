В конце этого месяца станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от коронавируса в рамках инициативы ВОЗ COVAX.

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

"Какие страны получат ранние поставки, будет известно в конце января. Мы говорим о Pfizer, но постепенно будут также доступные и другие вакцины", - сказал он.

Напомним, ранее в Sinovac Biotech рассказали об эффективности вакцины, которую будут поставлять в Украину.

Также мы писали, что Украина подтвердила, что не будет закупать российскую вакцину.

Как сообщалось, Всемирный банк выделит Киеву 2,5 млрд гривен на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции.