ВОЗ сообщила, когда примет решение по списку стран для ранних поставок вакцин COVAX от коронавируса
В конце этого месяца станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от коронавируса в рамках инициативы ВОЗ COVAX.
Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
"Какие страны получат ранние поставки, будет известно в конце января. Мы говорим о Pfizer, но постепенно будут также доступные и другие вакцины", - сказал он.
Напомним, ранее в Sinovac Biotech рассказали об эффективности вакцины, которую будут поставлять в Украину.
Также мы писали, что Украина подтвердила, что не будет закупать российскую вакцину.
Как сообщалось, Всемирный банк выделит Киеву 2,5 млрд гривен на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции.