Координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф призвал не вводить новые санкции против России.

Об этом он заявил в интервью "Saarbrucker Zeitung", передает "Интерфакс".

"Прерывать экономические отношения, когда в политическом плане появляются сложности, - это не решение проблем", - сказал он.

Также он заявил, что не поддерживает призывы остановить строительство газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Обе темы между собой не связаны", - сказал он.

Ранее в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Совет ЕС по иностранным делам 25 января должен обсудить, как сделать "реально действующими" санкции Евросоюза, принятые в октябре 2020 года в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против санкций США из-за "Северного потока-2".

Также мы писали, что в Германии первая компания вышла из проекта строительства "Северного потока - 2" после новых санкций США.