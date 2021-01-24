В Польше, где будут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса в виде QR-кода, в результате прививок от коронавируса Covid-19 зафиксировано 283 побочных эффекта. От какой именно вакцины возникли осложнения не сообщается.

Об этом говорится в рапорте, обнародованном Государственной санитарной инспекции Польши.

В частности, их данные показали, что 231 побочный эффект после вакцинации имел легкий характер, в то же время один человек умер.

Летальный случай после вакцинации человека против Covid-19 произошел 20 января в городе Олесница Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши.

После прививки у человека появилась высокая температура, снижение артериального давления, тахикардия. К человеку трижды вызывалась скорая помощь, впрочем его не госпитализировали. Остановку сердца и смерть человека зафиксировали вечером 20 января.

"В министерстве ожидают окончательного подтверждения от врачей, что смерть была вызвана прививкой", - заявил официальный представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

Также он не исключил, что смерть вакцинированного лица была трагическим стечением обстоятельств, а настоящая причина может быть другой.

В свою очередь, по информации Минздрава Польши, по состоянию на 23 января в Польше было вакцинировано более 684 тыс. человек, в основном среди медицинского персонала.

Отметим, что в Польше для массовой иммунизации населения в этой стране, которая началась 27 января, используется препарат производства Pfizer/BioNTech. Также в начале января Евросоюз одобрил для использования вакцину от американской компании Moderna.

Ранее в Польше уже был случай тяжелого осложнения после вакцины от Covid-19. В частности, как именно выражались побочные реакции у получивших прививку поляков не уточнялось.