Трубоукладочная баржа "Фортуна" начал укладывать "Северный поток-2". Судно ведет укладку газопровода в водах Дании.

Об этом сообщили журналистам в Nord Stream 2, передает ТАСС.

"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2". Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", - сказали в компании.

Напомним, вчера стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский", который способен достроить газопровод "Северный поток-2", прибыл в немецкий порт Висмар.

Перед этим судно-трубоукладчик "Фортуна", которое направилось к месту достройки газопровода, вернулось к зоне достройки неподалеку от датско-германской границы.

Ранее США расширили санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Под ограничения попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".