В Киеве мужчина провернул аферу по продаже несуществующих медицинских масок на 1,7 млн гривен. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Данный инцидент произошел в феврале 2020 года в период начала пандемии и острого дефицита индивидуальных средств защиты. Мужчина разместил на популярных онлайн-сайтах объявление о продаже защитных медицинских масок по привлекательной цене.

"Чтобы ввести покупателей в заблуждение, злоумышленник приобрел и оформил на подставное лицо общество, от имени которого заключил контракты с пострадавшими", - рассказали в пресс-центре.

После заказа пострадавшие оплатили полную стоимость заказа, однако медицинские маски так и не получили.

"Своими действиями в течение двух месяцев мошенник причинил убытки 62 пострадавшим на общую сумму более 1,7 млн грн. Среди пострадавших - коммунальные услуги, реабилитационные центры, профсоюзы, благотворительные фонды, центры медицинской помощи, физические и юридические лица", - добавили в прокуратуре.

В данный момент преступнику грозит до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование проведено следственным отделом Дарницкого УП ГУ НП в г. Киев.



Напомним, что изначально сообщалось о ущербе в 500 тысяч гривен, но после расследования стало известно, что реальная сумма оказалось намного больше.

Также "Страна" сообщала, что ученые доказали эффективность медицинских масок для защиты от коронавируса.