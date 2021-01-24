Благодаря локдауну в Украине удалось спасти большое количество людей от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин. Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников", - написал Степанов.

По его словам, если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрении составлял примерно 29 тыс., то сейчас цифра составляет 18 651.

Напомним, недавно Степанов заявлял, что оценивать эффективность локдауна в Украине пока рано.

Также мы писали, что меньше половины украинцев верят в эффективность локдауна в стране.