В Минздраве напомнили, что сегодня, 24 января, последний день "январского локдауна". Но несмотря на это все еще нужно соблюдать правила гигиены и физического дистанцирования.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, для снижения риска заражения Covid-19 или дальнейшего распространения инфекции следует:

носить защитную маску и следить за тем, чтобы она закрывала и рот, и нос;

мыть руки с мылом как можно чаще в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком с содержание спирта не менее 60 %;

избегать скоплений людей, и в людных местах соблюдать не менее метра от окружающих;

по возможности не трогать руками глаза, нос и рот;

соблюдать правила респираторной гигиены: кашлять и чихать в одноразовую салфетку, которую сразу следует выбросить;

оставаться дома при наличии респираторных симптомов и обратиться к семейному врачу.





Напомним, что в Украине 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

Как сообщала "Страна", в Минздраве объяснили логику введения карантина именно до 25 января. По словам главы МОЗ Максима Степанова, это связано с инкубационным периодом Covid-19.