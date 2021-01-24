С начала 2025 года украинский станет обязательным языком на внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом заявил мовный омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать язык. По словам Кремня, ВНО страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, помимо всего прочего, высокую оценку. Ибо, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", – отметил Тарас Кремень.

Отметим, что языковой омбудсмен, на пять лет ошибся, объявляя, что украинский язык станет обязательным языком на Внешнем независимом оценивании для всех выпускников.

Тарас Кремень заявил, что эта норма вступит в силу в 2025 году, тогда как Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит, что такое положение будет имплементировано с 2030-го года.

Таким образом, языковой омбудсмен "приблизил" обязательную сдачу ВНО на украинском языке на пять лет. Сейчас выпускники имеют право выбирать, на каком языке им сдавать ВНО.

Украинский язык должен стать обязательным языком сдачи ВНО (кроме иностранных языков), согласно статье 21 Закона, части 3.

Напомним, 19 января в Украине завершилась регистрация на пробное ВНО. Каждый участник может выбрать только один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Стоимость пробного ЗНО в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен. Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.

Как сообщалось, в Кабмине решили раздавать по 5 тысяч грн выпускникам с лучшими результатами ВНО в стране.