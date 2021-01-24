Представители Минздрава рассказали, что питание является критическим фактором, определяющим иммунные ответы, а неполноценное питание - самой распространенной причиной иммунодефицита во всем мире.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, в ЦОЗ объяснили что к развитию иммунодефицита приводит:

перекусы на ходу, поедание "фастфуда", отсутствие баланса в рационе;

радикальные диеты, используемые в желании похудеть и исключить из рациона белки или углеводы;

недоедание;

потребление большого количества сахара, соли, животных жиров;

лишний вес.

В пресс-центре сообщили, что сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить.

"Но также стоит помнить, что диетические расстройства открывают дорогу ряду инфекционных заболеваний и делают тело мишенью для развития рака", - напомнили в ЦОЗ.

То есть ответственное отношение к питанию, поддержание баланса в потреблении питательных веществ и обогащение пищи микроэлементами - путь к здоровью.





Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины дали рекомендации, как бороться с коронавирусом во время карантина. В частности, большее внимание стоит обратить внимание на качественный сон и правильное питание.

Также напомним, что диетолог рассказала о блюдах, которые помогут в борьбе с коронавирусом. В период карантина стоит есть больше блюд на нежирном курином бульоне, добавлять в рацион зеленую петрушку и не забывать о чесноке, имбире и луке.