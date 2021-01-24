В понедельник, 25 января, в Украине синоптик прогнозирует сильные порывы ветра и осадки в большинстве регионов нашей страны.

Об этом сообщает Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. А циклон Ларс принесет в страну сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В большинстве регионов Украины осадки пройдут в виде дождя из-за теплых погодных условий, однако в Винницкой и Житомирской области возможен мокрый снег.

В свою очередь, синоптик предупреждает туристов, которые находятся в Карпатах, так как там будет снег и метель в ближайшее время.

Завтра днем в Украине будет +4...+9, в Крыму до 13 градусов тепла. В западной части Украины будет прохладнее, в основном от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве ожидается влажная и ветренная погода с температурой воздуха до +7 градусов в дневное время.

"В середине недели на значительную часть Украины придет похолодание. Недавние -20...-30 градусов не будет, но ночью возможно -2...-8 градусов, днем от ноля до небольших минусов", - прогнозирует Диденко, напомнив, что пока стоит готовиться к юго-западному циклону с сильным ветром и ливнями.







Ранее "Страна" сообщала, что рабочая неделя в Украине начнется дождливой, но теплой погодой. Влажность воздуха в стране поднимется до 80%.

Также напомним, что синоптики предупредили жителей западной Украины об опасности схода лавин в ближайшие дни. Причиной этому стало значительное потепление и дождь.