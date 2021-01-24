В воскресенье, 24 января, вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице Twitter.

"В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии", - подписала обнародованные фото Киршнер.



Ранее "Страна" сообщала, что президент Аргентины Фернандес привился от коронавируса российским "Спутником V". В частности, он поблагодарил институт Гамалеи за его научную работу в разработке вакцины.

Также напомним, что Россия подала заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС. Рекомендации по результатам обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение семи-десяти дней.