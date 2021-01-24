В воскресенье, 24 января, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Twitter.

"Полетела", - подписали видео момента запуска в социальной сети.

Отметим, что на борту космического корабля - 133 коммерческих и государственных космических спутника и 10 спутников Starlink - это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией.



Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс. Специалисты американской компании завершили установку уже девятого прототипа межпланетного судна.

Также напомним, что в декабре SpaceX отменила запуск ракеты за 30 секунд до старта. По прогнозу ВВС США, погодные условия были благоприятными для старта на 90%, потому причиной стали не они.