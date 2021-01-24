В Израиле, где обнаружили новый штамм коронавируса, правительство запрещает все пассажирские авиаперевозки с понедельника и до конца января, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает портал Haaretz в воскресенье, 24 января.

В частности, Кабинет министров сегодня одобрил остановку входящих и исходящих рейсов с 00:00 понедельника и до 31 января в попытке замедлить распространение новых вариантов коронавируса.

"Мы опережаем весь мир. Ни одна страна не сделала того, что мы собираемся сделать - мы герметично закрываем страну", - рассказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь, самолеты смогут вылетать из Израиля для лечения за границей, судебных разбирательств, семейных похорон или переезда.

Как сообщала "Страна", Великобритания остановила авиасообщение со всеми странами Южной Америки и Португалией. Это происходит в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса.

Также напомним, что Байден планирует ввести карантин для всех авиапассажиров, прибывающих в США. В частности, Байден не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также он не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу.