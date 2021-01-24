Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала "Стране", что на заседании фракции в понедельник будет рассматриваться вопрос о голосовании за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики. Голосование в Раде также намечено на следующую неделю.

Сам Витренко также завтра приедет на заседание фракции.

"Витренко будет присутствовать завтра на заседании фракции, готовит небольшую презентацию. Собственно для того, чтобы выносить его кандидатуру на голосование. Но для этого должно быть решение фракции. По срокам можно успеть, чтобы выносить на голосование на этой неделе", - сообщила Кравчук.

На вопрос "Страны", хватит ли голосов за назначение Витренко, Кравчук ответила следующее:

"Будем искать внутренние резервы. Для этого и есть ещё дополнительная встреча".

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Однако 21 декабря Витренко назначили исполняющим обязанности министра.