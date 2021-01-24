В Испании, где зафиксировали самую низкую температуру в истории, нашли древний хрустальный кинжал во время раскопок на юго-западе страны.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В частности, данный артефакт был обнаружен учеными из Университета Гранады, Университета Севильи и Высшего исследовательского совета Испании.

Гробница, в которой нашли хрустальный кинжал, расположена в нижней части долины Гвадалквивир (поселение Валенсина-де-ла-Консепсьон Кастильеха-де-Гусман).

"Длина артефакта - 22 см, а примерный возраст - пять тысяч лет. Кинжал обнаружили вместе с 10 наконечниками стрел и другим снаряжением", - описали предмет в материале.

К тому же кинжал, который сделан из горного хрусталя, эксперты называют "наиболее технически сложным" из всех когда-либо обнаруженных артефактов периода доисторической Иберии, ведь для его создания потребовалось бы огромное по тем временам мастерство.



"Кинжал нашли далеко от рудников, где добывали горный хрусталь. Этот факт может свидетельствовать о том, что когда-то предмет принадлежал представителю элиты, который заплатил огромную цену за то, чтобы получить материал и обработать его", - говорят исследователи.

По их словам, находка, вероятно, представляет собой похоронную атрибутику, доступную только элите этого периода. В те времена хрусталь использовали для усиления жизненной силы, магии и связи с предками.



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