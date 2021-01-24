Найденному артефакту в Испании около пяти тысяч лет, он изготовлен из хрусталя. Фото: twitter

В Испании, где зафиксировали самую низкую температуру в истории, нашли древний хрустальный кинжал во время раскопок на юго-западе страны.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В частности, данный артефакт был обнаружен учеными из Университета Гранады, Университета Севильи и Высшего исследовательского совета Испании.

Гробница, в которой нашли хрустальный кинжал, расположена в нижней части долины Гвадалквивир (поселение Валенсина-де-ла-Консепсьон Кастильеха-де-Гусман).

"Длина артефакта - 22 см, а примерный возраст - пять тысяч лет. Кинжал обнаружили вместе с 10 наконечниками стрел и другим снаряжением", - описали предмет в материале.

К тому же кинжал, который сделан из горного хрусталя, эксперты называют "наиболее технически сложным" из всех когда-либо обнаруженных артефактов периода доисторической Иберии, ведь для его создания потребовалось бы огромное по тем временам мастерство.
кинжал, который сделан из горного хрусталя, эксперты называют "наиболее технически сложным" из всех когда-либо обнаруженных артефактов
"Кинжал нашли далеко от рудников, где добывали горный хрусталь. Этот факт может свидетельствовать о том, что когда-то предмет принадлежал представителю элиты, который заплатил огромную цену за то, чтобы получить материал и обработать его", - говорят исследователи.

По их словам, находка, вероятно, представляет собой похоронную атрибутику, доступную только элите этого периода. В те времена хрусталь использовали для усиления жизненной силы, магии и связи с предками.
Гробница, в которой нашли хрустальный кинжал, расположена в нижней части долины Гвадалквивир
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