В 00:00 понедельника, 25 января, подошло к концу действие локдауна, который начался в Украине 8 января. С этого момента Украина возвращается к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали в декабре.

С понедельника под запретом окажутся массовые мероприятия с количеством участников свыше 20 человек, при этом обязательно социальное дистанцирование.

Кинотеатрам и театрам позволят работать при заполняемости залов не более 50% мест для сидения.

Также с 25 января престанет действовать запрет на работу ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, заведений бытового обслуживания.

После локдауна обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет разрешено с 07:00 до 23:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00. В другие часы возможно только осуществление заказов на вынос.

В общепите будут действовать правила дистанцирования: рассадка гостей - не более 4 совершеннолетних за столом, дистанция между столами - от 2 метров.

Также останется под запретом деятельность развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, заведений питания с организацией досуга.

В понедельник будут открыты спортзалы, фитнес-центры, бассейны, но с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Общественный транспорт продолжит работать с существующими ограничениями количества пассажиров по числу мест для сидения.

Деятельность объектов, которые предоставляют услуги по размещению, будет запрещена, за исключением гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, лечения онкологических больных, помощи беременным и неотложной помощи.

По-прежнему будет запрещено покидать места самоизоляции, обсервации, находиться в общественных местах без маски прикрывающей рот и нос, без документов, удостоверяющих личность.

Что касается обучения, то с 25 января запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Напомним, ранее в МОЗ объяснили, как будут учиться украинские студенты и школьники после окончания локдауна.

Также сообщалось, что глава Минздрава Степанов считает, что оценивать эффективность локдауна в Украине пока рано.