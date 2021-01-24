"Динамо" сыграло двумя составами со сборной Иордании на сборе в ОАЭ
В воскресенье, 24 января, на сборах в ОАЭ киевское "Динамо" провело третий контрольный поединок на первом подготовительном сборе к весенней части сезона со сборной Иордании. Их поединок закончился ничьей.
В частности, соперником киевлян была сборная Иордании, которая готовится к матчам квалификации на ЧМ-2022.
Из-за травм у киевлян не играли Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тымчик. Всем остальным тренерский штаб Мирчи Луческу предоставил игровое время.
Состав "Динамо":
- Первый тайм - Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга;
- Второй тайм - Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Дуэлунд, Беседин.
25 января киевляне проведут одну тренировку, а затем покинут ОАЭ и отправятся домой.
Напомним, что 15 января команда киевского "Динамо" начала первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.
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