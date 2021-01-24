В воскресенье, 24 января, на сборах в ОАЭ киевское "Динамо" провело третий контрольный поединок на первом подготовительном сборе к весенней части сезона со сборной Иордании. Их поединок закончился ничьей.

В частности, соперником киевлян была сборная Иордании, которая готовится к матчам квалификации на ЧМ-2022.

Из-за травм у киевлян не играли Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тымчик. Всем остальным тренерский штаб Мирчи Луческу предоставил игровое время.

Состав "Динамо":

Первый тайм - Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга;

Второй тайм - Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Дуэлунд, Беседин.

25 января киевляне проведут одну тренировку, а затем покинут ОАЭ и отправятся домой.

Напомним, что 15 января команда киевского "Динамо" начала первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" проводит первые сборы в 2021 году в Турции.